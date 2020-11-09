حساب المواطن السعودي.. التعريف وخطوات وشروط التسجيل

حساب المواطن السعودي هو نظام شهير هدفه الأساسي هو تقديم المعونة للأشخاص المحدودين الدخل أو ذوي الدخل المتوسط، لذلك، هيا بنا نتعرف سوياً على هذا النظام ومعايير التسجيل فيه وأهم ميزاته واحتياجاته وخطوات التسجيل فيه وأكثر من خلال هذا المقال.

حساب المواطن السعودي

يقسم الأفراد الذين يحققون استفادة من حساب المواطن السعودي إلى 3 مجموعات، وهما:

ذوي الدخل المحدود

ذوي الدخل المتوسط

ذوي الدخل فوق المتوسط

وهؤلاء هم من سيحققون الإفادة من البرنامج، أما بالنسبة لذوي الدخل فوق المتوسط فلن يحققون من هذا النظام سوى إفادة جزئية.

حيث أن المستحق للدعم، راتبه قد يصل إلى 20.159 ريالًا، وستقوم الدولة بإعطاء حافز حساب المواطن السعودي من خلال دفع أجور نقدية بشكل مباشر للأسر السعودية.

خطوات التسجيل في النظام

التسجيل في نظام هذا الحساب يتطلب منك تنفيذ عدد من الخطوات الهامة، مثل ما يلي:

توجه إلى البوابة الإلكترونية التابعة للمملكة العربية السعودية من خلال النقر على هذا الرابط.

قم بتسجيل حساب جديد ضمن نظام حساب المواطن السعودي المدرج والذي أصدر وفعل على البوابة الإلكترونية.

ميزات التسجيل الشهري في حساب المواطن السعودي

جميع الأسر الذين ينخفض إجمالي دخل الأشخاص المتواجدين بها شهرياً عن مبلغ 20160 ريال يستحقون الحصول على دعم. إن كان الدخل بين صفر إلى 11999 ريال شهري فهناك تعويض بنسبة مائة بالمائة لذوي الدخل المنخفض أو المحدود يبلغ قدره ألف ومائتان ريال شهري. إن كان الدخل بين 12000 إلى 15299 ريال شهري فهناك تعويض بنسبة خمسة وسبعين بالمائة لذوي الدخل المتوسط يبلغ قدره ألف ريال شهري. إن كان الدخل بين 15300 إلى 20159 ريال شهري فهناك تعويض بنسبة خمسين بالمائة لذوي الدخل فوق المتوسط يبلغ قدره ستمائة ريال شهري.

معايير التسجيل في حساب المواطن

من أبرز معايير نظام حساب المواطن السعودي أنه يجزأ الفئات تبعاً لخمسة مجموعات، مثل ما يلي:

المجموعة “1”: هم الأفراد أصحاب الراتب الذي ينحصر بين 0 إلى 8699 ريال سعودي.

المجموعة “2”: هم الأفراد أصحاب الراتب الذي ينحصر بين 8700 إلى 11999 ريال سعودي.

المجموعة “3”: هم الأفراد أصحاب الراتب الذي ينحصر بين 12000 إلى 15299 ريال سعودي.

المجموعة “4”: هم الأفراد أصحاب الراتب الذي ينحصر بين 15299 إلى 20159 ريال سعودي.

المجموعة “5”: هم الأفراد أصحاب الراتب الذي يتخطى مبلغ 20159 فهؤلاء الأفراد لا حاجة لهم للدعم.

متطلبات التسجيل في حساب المواطن

هناك عدد من شروط حساب المواطن التي ستساعدك على التسجيل فيه، وهي مثل ما يلي:

توافر البطاقة العائلية والهوية الوطنية توافر بيانات عن طبيعة العمل والراتب في حالة أن الزوجة تملك دخل خاص بها إذن لابد من الإفصاح عنه توافر بيانات عن أي دخل إضافي فيما هو مرتبط بإعانات الدولة إعطاء الإيبان لرقم الحساب البنكي ولابد أن يكون هذا الحساب حساباً فعالاً. ضرورة وجود بطاقة أحوال للفرد العاطل عن العمل وأيضاً لموظف القطاع الخاص والقطاع الحكومي. لابد أن يقل الراتب الشهري عن 20.000 ريال سعودي.

الأفراد الذين يحققون أعلى افادة من الاشتراك في حساب المواطن السعودي

هناك عدد من أفراد الأسرة هم من يستطيعوا الحصول على أعلى درجات الإفادة من هذا الحساب، وهما: