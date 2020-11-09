إعفاء مصرف الراجحي السعودي للمواطن السعودي والمقيم

يقدم مصرف الراجحي خدمة لمواطنيه بالمملكة العربية السعودية، حيث ان مصرف الراجحي من اهم وافضل البنوك التي تقدم خدمات تمويلية بالمملكة السعودية والتي تساعد المواطنين في عمل مشروع خاص بهم لزيادة الدخل المالي لهم، حيث أن الكثير من المواطنين غير قادرين علي سداد أقساط القرض لسوء أحوالهم المادية، لذلك يقدم مصرف الراجحي اهم الخدمات التي تقدم للمواطنين، والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين بالمملكة وهي خدمة إعفاء بنك الراجحي.

كيفية تقديم طلب إعفاء مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي لمواطنيه بالمملكة العربية السعودية إعفاء القرض، حيث يمكن للمواطنين التقدم علي إعفاء مصرف الراجحي من خلال الإنترنت بكل سهوله وبدون الحاجة الي الذهاب الي المقر الأساسي، ولاكن هناك عدة خطوات يجب اتباعها للتقديم علي طلب إعفاء من مصرف الراجحي.

يمكن أولا التسجيل علي الدخول علي الموقع الرسمي التابع لبنك الراجحي. يمكن للمتقدم تقديم صورة من الهوية الوطنية وذلك من اجل الحصول علي إعفاء مصرف الراجحي السعودي، أو تقديم صورة الإقامة للمقيم في أراضي المملكة العربية السعودية. يمكن للمتقدم تقديم خطاب من جهة العمل الخاصة بالمتقدم لطلب الإعفاء كالمسمي الوظيفي والراتب الشهري.

إعفاء مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي الكثير من الخدمات التمويلية للمواطنين حيث ان تمويلاته تمتلك الكثير من المميزات من أهمها أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث انه يقدم الخدمات التمويلية للمواطنين السعودين والمتقاعدين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث يقدم مصرف الراجحي الكثير من الخدمات والتي لا يقدمها أي من البنوك الأخري بالمملكة، حيث أن تمويلات مصرف والراجحي تمتاز بأن تمويلاته بدون تحويل راتب وبدون كفيل.

شروط الحصول علي تمويل شخصي من مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي الكثير من القروض التي تهم المواطنين بالمملكة السعودية، حيث حدد مصرف الراجحي بعض الشروط التي يجب أن تتوفر لدي جميع المواطنين الراغبين في الحصول علي تمويل من خلال مصرف الراجحي السعودي وهي كالتالي:

يشترط مصرف الراجحي أن لا يتجاوز عمر العميل المتقدم عن 60 عاماً عند نهاية اخر سداد قسط من طلب التمويل، يجب أن يكون الراتب لا يقل عن 2000 ريال سعودي كحد ادني، يجب أن لا يقل الأدنى من العمل سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص.