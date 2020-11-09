"ضربة موجعة" لبرشلونة بعد الكشف عن مدة إصابة فاتي

أكد برشلونة الإسباني، يوم الإثنين، أن مهاجمه الشاب أنسو فاتي سيغيب عن الملاعب لقرابة 4 أشهر، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية من أجل معالجة تمزق في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى.
وقال النادي الكتالوني في بيان: "خضع أنسو فاتي على يد دكتور رامون كوغات لعملية جراحية ناجحة بخصوص الإصابة التي تعرض لها في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى، وذلك تحت اشراف الطاقم الطبي في النادي".
وحدد برشلونة بأن "اللاعب سيغيب لقرابة 4 أشهر".
وتعرض ابن الـ18 عاما للإصابة السبت في المباراة التي فاز بها فريقه على ريال بيتيس 5-2 في الدوري المحلي لكرة القدم.
وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، كان أمام فاتي وبرشلونة الاختيار بين عدة طرق للعلاج (تقطيب الغضروف المفصلي أو إزالته)، لكن النادي لم يفصح عن العلاج الذي تم اختياره.
وتشكل هذه الإصابة ضربة كبيرة لبرشلونة، لاسيما أن فاتي سجل 5 أهداف في 10 مباريات ضمن جميع المسابقات هذا الموسم، ما جعله ثاني أفضل هداف في الفريق الكتالوني خلف ميسي.
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