إيطاليا تسجل 25271 إصابة و356 وفاة جديدة بكورونا

وأفادت الوزارة، بحسب "روسيا اليوم"، فى إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" فى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 25271، ليصل إلى مستوى 960373 حالة.
وتشير هذه الحصيلة إلى انخفاض ملموس لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى إيطاليا الذى بلغ يوم السبت رقما قياسيا بـ39811 حالة، والأحد 32616.
كما أضافت وزارة الصحة الإيطالية، أنها رصدت 356 وفاة جديدة جراء المرض ليصل عدد ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 41750 حالة.
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