لودريان : فرنسا تحترم الإسلام ولكننا نحارب ضد أيديولوجيات التطرف

جدّد وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لودريان، مساء اليوم الإثنين، التأكيد على احترام بلاده العميق للإسلام، وذلك خلال زيارة أجراها إلى المغرب عقب أزمة الرسوم المسيئة للنبى، التى نشرتها صحيفة فرنسية.





ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، قال لودريان خلال مؤتمر صحفى مع نظيره المغربى ناصر بوريطة، فى الرباط: "تلتزم فرنسا، التى تضم أكبر جالية مغربية فى الخارج، بحرية العبادة". وأضاف وزير الخارجية الفرنسى، أن بلاده تضمن وتحمى ممارسة العقيدة الإسلامية داخل أراضيها وبروح المساواة مع جميع العقائد الدينية. وفى الوقت ذاته، أكد لودريان أن بلاده ستتعامل "بكل حزم" ضد الإرهاب والتطرف، موضحًا أن "ما نحاربه حاليًا هو الإرهاب وانحراف الدين بسبب الأيديولوجيات المتطرفة".

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