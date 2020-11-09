عاجل .. أذربيجان تعتذر لإسقاط مروحية روسية وتعرض دفع تعويضات

وجاء فى بيان لوزارة الخارجية الأذرية: "وفقا للمعلومات التى وردت إلى وزارة الدفاع لجمهورية أذربيجان من وزارة الدفاع الروسية فى يوم 9 نوفمبر.. إنه فى الساعة 18:30 (17:30 بتوقيت موسكو)، تم إسقاط مروحية عسكرية من طراز "مى-24" تابعة لروسيا فوق منطقة ناختشيفان من الحدود الأرمنية الأذربيجانية".
وتابعت الخارجية فى بيانها: "فى هذا الصدد، تؤكد وزارة الخارجية الأذربيجانية على ما يلى: تحليق المروحية جرى على مقربة شديدة من الحدود الأرمنية الأذربيجانية، بينما تتواصل الاشتباكات العسكرية فى منطقة النزاع بين أرمينيا وأذربيجان حول قره باغ"، مضيفة أن: "التحليق كان فى وقت مظلم وعلى ارتفاع منخفض، خارج منطقة كشف رادار الدفاع الجوى، ولم تكن مروحيات سلاح الجو الروسى قد شوهدت من قبل فى المنطقة المذكورة، ونظرا لهذه العوامل وفى ضوء الوضع المتوتر فى المنطقة وزيادة الاستعداد القتالى فيما يتعلق بالاستفزازات المحتملة للجانب الأرمنى، قرر الطاقم القتالى المناوب إطلاق النار".
وقال بيان وزارة الخارجية الأذربيجانية إن الجانب الأذربيجانى يعتذر للجانب الروسى فيما يتعلق بهذا الحادث المأساوى، الذى لم يكن موجها ضد الجانب الروسى، مؤكدا أن باكو على استعداد لدفع تعويضات لروسيا عن إسقاط المروحية"
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