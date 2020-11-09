بايدن : 200 ألف حالة وفاة متوقعة فى أمريكا قبل توزيع لقاح كورونا

وأكد بايدن، فى كلمة موجهة إلى الشعب الأمريكى، بحسب "سكاى نيوز"، أن إدارته ستعمل على توفير الموارد الضرورية للمدارس ومراكز الرعاية الصحية حتى تعمل بفعالية، فى انتظار أن يكون ثمة لقاح يتم توزيعه بشكل مجانى.
وقال بايدن "سأقوم بكل ما فى وسعى حتى نحتوى الوباء ويعود الأطفال إلى مدارسهم ويتعافى الاقتصاد".
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