شاهد .. المرشحون لتولى المناصب الرئيسية بإدارة بايدن

وبدأ الرئيس الأمريكى المنتخب، فى اختيار مستشاريه استعدادا للانتقال إلى البيت الأبيض، ويعتمد على دائرة ضيقة من المخلصين فى اختيار مناصب إدارته، بحسب القناة.

وأضاف التقرير أن الدائرة الضيقة تتمثل فى أفراد أسرته ومديرى مكتبه أثناء عمله بالبيت الأبيض كنائب للرئيس السابق باراك أوباما.

وأوضح التقرير أنه جاء على رأس القائمة رون كلاين الذى تصدى لوباء الإيبولا عام 2014، خلال فترة حكم أوباما، لكنه فى هذه المرة سيتولى منصب كبير موظفى البيت الأبيض.

وأضاف التقرير، أنه من المرشحين كذلك لتولى مناصب مرموقة فى البيت الأبيض سيدريك ريتشموند عضو الكونجرس لويزيانا، وإيريك جارتى رئيس بلدية لوس أنجلوس، والذى شارك فى إدارة حملة بايدن الانتخابية.

ويهدف بايدن خلال الأربع سنوات القادمة لتحفيز الاقتصاد ليعود إلى مساره الصحيح، إذ من المرجح ترشيح ليل برنارد عضو مجلس محافظى الاحتياطى الفيدرالى لمنصب وزير الخزانة.

ويدرس فريق بايدن تعيين مسؤول خاص بالمناخ، ومن المرجح ترشيح وزير الخارجية الأسبق جون كيرى لهذا المنصب.

وأعلنت عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، السبت الماضى، فوز المرشح الديمقراطى، جو بايدن، فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد تخطى الأصوات التى حصل عليها فى المجمع الانتخابى 270 صوتا، المطلوبة لحسم السباق الرئاسى، مع منافسه الجمهورى الرئيس دونالد ترامب.