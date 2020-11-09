عاجل.. ترامب يعين كريستوفر سى ميلر خلفًا لوزير الدفاع المقال

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، إقالة وزير الدفاع مارك إسبر، وتعيين كريستوفر سى ميلر، وزيرًا للدفاع بالإنابة، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "رويترز" الإخبارية.





وتأتى قرارات الرئيس الأمريكى الجمهورى ترامب قبيل شهر تقريبًا من انتهاء ولايته فى الولايات المتحدة، بعد فوز منافسه الديمقراطى جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت يوم 3 نوفمبر الجارى.

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