وأضاف بايدن، خلال تصريحاته فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، بحسب قناة "سكاى نيوز"، أنه يوجد أنباء إيجابية بشأن لقاح مضاد لكورونا، مؤكدا أن لقاح كورونا يجب أن يحظى بموافقة الخبراء والعلماء.
وتابع بايدن: سنقوم بتوزيع لقاح كورونا مجانا على كل الأمريكيين بعد توفره.
ونصح جو بايدن، الأمريكيين بضرورة ارتداء الكمامة لتكون خطوة على طريق عودة الحياة الطبيعية والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، متابعًا : بالإمكان إنقاذ آلاف الأرواح بارتداء الكمامات.
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