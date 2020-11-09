بايدن : خطة احتواء كورونا ستدخل حيز التنفيذ فور أدائى القسم

وأوضح بايدن، فى تغريدة عبر موقع تويتر: "اليوم قمت بتعيين مجلس استشارى انتقالى لـفيروس كورونا، يتألف من خبراء الصحة العامة المتميزين، لمساعدة فريقنا الانتقالى على ترجمة خطة بايدن-هاريس لمكافحة كورونا إلى مخطط يمكننا وضعه موضع التنفيذ بمجرد أداء القسم على تولى المنصب".

وتابع بايدن "سيقدم المجلس الاستشارى الانتقالى لـ COVID-19 الخاص بى المشورة بشأن الخطط التفصيلية المبنية على أساس متين من العلم، والتى تحافظ على التعاطف والعناية بكل أمريكى فى جوهرها".

وفى وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، عن أسماء أعضاء مجلسه الاستشارى لتوجيه الإدارة الأمريكية المستقبلية بشأن مواجهة تفشى فيروس كورونا.

وأوضح أنه سيرأس المجلس ثلاثة من مستشاريه الرئيسيين، هم مفوض إدارة الغذاء والدواء السابق ديفيد كيسلر، والجراح العام السابق فيفيك مورثى، والأستاذة المساعدة فى الطب الباطنى والصحة العامة والإدارة فى جامعة "ييل" مارسيلا نونيز سميث.

كما ستضم اللجنة ريك برايت الذى كان يترأس هيئة حكومية تسعى إلى تطوير لقاح للوباء، لكن الرئيس دونالد ترامب أقاله من منصبه بسبب تحذيره من "الشتاء الأكثر قتامة فى التاريخ الحديث" بسبب وباء كورونا.