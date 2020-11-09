رغم فوز بايدن.. استمرار فرز الأصوات فى 4 ولايات أمريكية

ووفقًا للوكالة الفرنسية، يحتاج بايدن لـ270 صوتاً على الأقل من أصوات الهيئة الناخبة، التى ستعلن فى النهاية الفائز بالرئاسة، وتضم الهيئة الناخبة 538 عضوًا، ويحدد عدد سكان كل ولاية عدد أعضاء الهيئة الممثلين لها، إذ يفوز المرشح الذى ينال غالبية التصويت الشعبى فى الولاية بكل أصوات كبار الناخبين فيها.
وحصل بايدن حتى الآن على 279 من أصوات كبار الناخبين، بينما حصل الرئيس الجمهورى المنتهية ولايته دونالد ترامب، على 214 صوتاً فقط، وحتى لو فاز بجميع الولايات الأربع المتبقية فإنه لن يتمكن من بلوغ عتبة 270 صوتًا.
وأشارت الوكالة إلى أنه فى حال فوز بايدن بولايتى أريزونا وجورجيا، حسبما تشير بعض التوقعات، سيحصل على 306 من أصوات كبار الناخبين، وهو عدد الأصوات الذى حقق لترامب ما وصف بالفوز "الكاسح" فى معركته الانتخابية أمام هيلارى كلينتون فى 2016.
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