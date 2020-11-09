إسبانيا تسجل 52386 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وقالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم بحسب وكالة الأنباء السعودية: إن العدد الإجمالى للإصابات ارتفع إلى مليون و381218 إصابة، فيما ارتفع العدد الرسمى للوفيات إلى 39345 وفاة.

يُذكر أن إسبانيا تعيش حالة طوارئ وطنية تستمر مطلع شهر مايو المقبل فى الوقت الذى أعلنت فيه عدة أقاليم عزل حدودها وتقديم موعد حظر التجوال الليلى إلى الساعة العاشرة مساءً وإغلاق المطاعم والمقاهى حتى نهاية الشهر الجارى.