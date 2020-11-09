بايدن عن كورونا: ما زلنا نواجه شتاء مظلما للغاية وربما يموت 200...

قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، إن الأشهر المقبلة ستظل صعبة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، على الرغم من الأنباء المشجعة حول لقاح فايزر لفيروس كورونا، مضيفا: "ما زلنا نواجه شتاء قاتمًا للغاية، والتحدى الذى نواجهه الآن لا يزال هائلاً ومتزايدًا."

وقال الرئيس المنتخب، إن الأمر سيستغرق "عدة أشهر" قبل أن يصبح اللقاح "متاحًا على نطاق واسع"، مشيرًا إلى أن 200 ألف أمريكى آخرين قد يموتون بسبب فيروس كورونا فى الأشهر المقبلة.

وأعلن بايدن، عن تشكيل فريق العمل الخاص بفيروس كورونا فى وقت سابق اليوم، وقال إن خبرة المجموعة ستسمح له بالبدء في الاستجابة للوباء بمجرد توليه منصبه في يناير.

وقال بايدن: "ستقدم هذه المجموعة المشورة بشأن الخطط التفصيلية المبنية على أساس علمي".

في حديثه كرئيس منتخب، حث جو بايدن مرة أخرى جميع الأمريكيين على ارتداء أقنعة الوجه للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال بايدن "القناع ليس بيانا سياسيا". "لكنها طريقة جيدة لبدء توحيد البلاد".

وأكد الرئيس الديمقراطي المنتخب، أن الأقنعة ستكون ضرورية في الجهود المبذولة للعودة إلى الإحساس بالحياة الطبيعية في البلاد، بهدف نهائي هو السماح للأمريكيين بالاحتفال بأعياد الميلاد والعطلات معًا بأمان.

قال بايدن: "الهدف هو العودة إلى الوضع الطبيعي بأسرع ما يمكن ، والأقنعة ضرورية للقيام بذلك". "يمكننا السيطرة على هذا الفيروس، أعدكم".