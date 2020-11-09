فرنسا.. الصحة تحذر من احتدام جائحة كورونا



أكد كبير خبراء الصحة في فرنسا جيروم سالومون، أن ذروة جائحة كورونا في فرنسا ما زالت تخيم على البلاد، داعيا مواطنيه إلى اليقظة والحذر.

وقال، إن "المدن الفرنسية التي تم فرض حظر التجوال عليها في أكتوبر الماضي، بدأت تشهد انتشارا أقل للمرض".

وأضاف: "نحن في لحظة حاسمة".

وسجلت فرنسا التي تأتي في المركز الخامس عالميا من ناحية الإصابات بكورونا، مليونا و787324 إصابة، وأكثر من 40 ألف وفاة.