أذربيجان تعترف بإسقاط المروحية الروسية عن طريق الخطأ 

أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم الاثنين، أنها أسقطت عن طريق الخطأ المروحية الروسية فوق الأراضي الأرمينية.
المروحية الثقيلة مي-26 خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في مدينة سان بطرسبورغ، 24 يونيو 2020
وجاء في بيان وزارة الخارجية: "وفقا للمعلومات التي وردت إلى وزارة الدفاع لجمهورية أذربيجان من وزارة الدفاع الروسية في يوم 9 نوفمبر . إنه في الساعة 18:30 (17:30 بتوقيت موسكو)، تم إسقاط مروحية عسكرية من طراز "مي-24" تابعة لروسيا فوق منطقة ناختشيفان من الحدود الأرمنية الأذربيجانية".
وتابعت الخارجية في بيانها: "في هذا الصدد، تؤكد وزارة الخارجية الأذربيجانية على ما يلي: تحليق المروحية جرى على مقربة شديدة من الحدود الأرمنية الأذربيجانية، بينما تتواصل الاشتباكات العسكرية في منطقة النزاع بين أرمينيا وأذربيجان حول قره باغ"، مضيفة أن: "التحليق كان في وقت مظلم وعلى ارتفاع منخفض، خارج منطقة كشف رادار الدفاع الجوي، ولم تكن مروحيات سلاح الجو الروسي قد شوهدت من قبل في المنطقة المذكورة، ونظرا لهذه العوامل وفي ضوء الوضع المتوتر في المنطقة وزيادة الاستعداد القتالي فيما يتعلق بالاستفزازات المحتملة للجانب الأرمني، قرر الطاقم القتالي المناوب إطلاق النار".
وقال بيان وزارة الخارجية الأذربيجانية إن الجانب الأذربيجاني يعتذر للجانب الروسي فيما يتعلق بهذا الحادث المأساوي، الذي لم يكن موجها ضد الجانب الروسي، مؤكدا أن باكو على استعداد لدفع تعويضات لروسيا عن إسقاط المروحية.
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