ترامب يعين كريستوفر ميلر وزيرًا للدفاع بالإنابة

أفادت وكالة رويترز للأنباء، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، قرر تعيين كريستوفر سي ميلر، وزيرًا للدفاع بالإنابة.

وجاء قرار ترامب عقب إقالة وزير الدفاع، مارك إسبر، وذلك بعد أيام من إعلان وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر":"يسعدني أن أعلن أن كريستوفر سي ميللر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب الذي يحظى باحترام كبير (أكده مجلس الشيوخ بالإجماع)، سيكون وزير الدفاع بالإنابة، وساري المفعول على الفور".