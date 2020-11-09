بعبارات بذيئة في حق بايدن.. متظاهرون يشوهون مباني الديمقراطيين في بورتلاند | صور

أثارت نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لعام 2020، سلسلة من الاحتجاجات في جميع أنحاء الدولة، ففي الوقت الذي شهدت بعض الولايات والمدن احتفالات عفوية بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن كما كان متوقعًا، اشتبك المتظاهرون في مدينة بورتلاند مع الشرطة، ما يجعلها واحدة من أكثر المناطق سخونة على خريطة ما بعد الانتخابات.

ووفقًا لمكتب شرطة بورتلاند، خرب مجموعة من الأشخاص مبنى للديمقراطيين في مقاطعة مولتنوماه، ورشوا جدرانه بكلمات بذيئة تنتاب من شخص بايدن، وتستثير ذوي البشرة السوداء ضد الديمقراطيين وسلطتهم الجديدة والرئيس المنتخب، كما أفادت الشرطة بأن المتظاهرين كسروا العديد من نوافذ المبنى.

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وعلى الرغم من أن مجموعة المتظاهرين غادرت بسرعة، إلا أن إدارة الشرطة تعقبت الأفراد الذين شاركوا في أعمال التخريب وقاموا باعتقالات مستهدفة.

وبينما لم يتم تصنيف المشتبه بهم بأي انتماء سياسي أو جماعي، اقترح البعض أن أعضاء حركة "أنتيفا" اليسارية قد يكونون وراء الهجوم على المبنى.