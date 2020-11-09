هل خدعت "BBC" الأميرة ديانا لتعترف بعلاقتها الغرامية في مقابلتها الشهيرة؟

في عام 1995 أجرت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" حوارًا مع الأميرة ديانا، ليحصد الحوار آنذاك أكثر من 20 مليون مشاهدة، لكن تلك المقابلة مثلت صدمة للشعب البريطاني بعد الاعترافات والحديث الذي تفوهت به الأميرة الراحلة خلال اللقاء.

وبعد 15 عامًا يعود الجدل من جديد حول هذا اللقاء الغامض، حيث صرح المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية، تيم دافي، بأن الهيئة ستحقق في كيفية حصول مذيع لديها على مقابلة مع الأميرة ديانا، وذلك وسط اتهامات من شقيق الأميرة بأن الأخيرة تم خداعها للمشاركة في اللقاء.

وخلال اللقاء اعترفت ديانا بعلاقتها الغرامية وكشفت تفاصيل عن زواجها الفاشل بولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، ما تسبب بصدمة للشعب البريطاني.

وقال دايفي: "إن هيئة الإذاعة البريطانية تتعامل مع ذلك بشكل جاد ونريد أن نصل إلى الحقيقة".

وأضاف: "نحن بصدد التكليف بإجراء تحقيق صارم ومستقل".

وكان شقيق الأميرة ديانا وهو تشارلز سبينسر، قال إن هيئة الإذاعة البريطانية فشلت في الاعتذار عما وصفه بـ "المستندات المزورة والخداع الذي دفع به إلى تقديم الصحفي، مارتن بشير، إلى الأميرة ديانا.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أيضًا ملاحظات أشار إليها سبينسر خلال لقائه مع بشير وديانا عام 1995 والتي قال خلالها إن بشير قدم عددا من المزاعم الكاذبة في محاولة للحصول على لقاء مع الأميرة.

ومن ضمن المزاعم التي قدمها الصحفي البريطاني للأميرة ديانا، أن الأجهزة الأمنية كانت تتجسس عليها، وأن مسئولين كبيرين كان يتم الدفع لهما لتوفير معلومات عنها، بالإضافة إلى أنه قدم بيانات مصرفية مزيفة لدعم مزاعمه.

وتقول هيئة الإذاعة البريطانية إن بشير، الذي اكتسب شهرة عالمية من مقابلة ديانا ويعمل حاليًا مراسل الشؤون الدينية في المؤسسة كان في إجازة مرضية، ويتعافى من جراحة في القلب ومن إصابته بفيروس كورونا.

وقالت رويترز إن بشير لم يعلق على اتهامات شقيق الأميرة ديانا، كما أنها لم تتمكن من التواصل معه للحصول على تعليقه.