أول زعيم أجنبي يتحدث هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الاثنين، أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن وناقش معه عددا من القضايا، ليكون بذلك أول زعيم أجنبي يتواصل مع بايدن عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وقال ترودو عبر حسابه على موقع "تويتر": "لقد تحدثت للتو مع جو بايدن وهنأته مرة أخرى على الانتخابات. لقد عملنا معًا من قبل ونحن مستعدون لمتابعة هذا العمل واستغلال الفرص وتخطي التحديات التي تواجه بلدينا بما في ذلك تغير المناخ وجائحة كورونا".

وأضاف ترودو أنه تحدث أيضًا مع بايدن عن تلك التحديات الهامة اليوم مثل التجارة والطاقة وحلف الناتو والعنصرية ضد ذوي البشرة السوداء والصين وغيرها من القضايا.

وأشار ترودو إلى أنه اتفق مع بايدن على التواصل والعمل معًا بشكل وثيق.