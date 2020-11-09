حارب في العراق وأفغانستان.. من هو كريستوفر ميلر وزير الدفاع الأمريكي الجديد؟

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، تعيين "كريستوفر سي ميلر"، وزيرًا للدفاع بالإنابة، عقب إقالته للوزير "مارك إسبر"، حيث شهدت العلاقات بينهما توترات حادة خلال الفترة الماضية، والتي خرجت إلى العلن حول التعامل مع التظاهرات التي خرجت عقب مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد.

وقال ترامب في تغريدته "يسعدني أن أعلن أن كريستوفر سي ميللر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب الذي يحظى باحترام كبير (أكده مجلس الشيوخ بالإجماع)، سيكون وزير الدفاع بالإنابة، وساري المفعول على الفور".

وأضاف "سوف يقوم كريس بعمل رائع! تم إنهاء عمل مارك إسبر. أود أن أشكره على خدمته".

وفي هذا التقرير يقدم لكم "دوت الخليج" أبرز المعلومات عن وزير الدفاع بالإنابة الأمريكي الجديد، والذي من المقرر ألا تتعدى فترة تواحده في منصبه تاريخ الـ20 من يناير المقبل، مع تنصيب الرئيس المنتخب الجديد جو بايدن، الذي حسم يوم السبت السباق الرئاسي لصالحه:

- في 10 أغسطس 2020، أدى ميللر اليمين الدستورية ليكون المدير السابع للمركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب، وشغل مؤخرًا منصب نائب مساعد وزير الدفاع للعمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب.

- عمل ميلر في الفترة من 2018-2019 كمساعد خاص للرئيس والمدير الأول لمكافحة الإرهاب والتهديدات العابرة للحدود في مجلس الأمن القومي المسؤول عن صنع السياسات على المستوى الاستراتيجي وتنفيذها ، ودعم القيادة العليا لمجلس الأمن القومي والبيت الأبيض.

- خدم المخرج ميلر في الجيش الأمريكي من 1983-2014. بدأ حياته العسكرية كجندي مشاة مجند في احتياطي الجيش عام 1983 وخدم أيضًا في مقاطعة كولومبيا بالحرس الوطني كشرطي عسكري. تم تكليفه برتبة ملازم شرطة عام 1987. في عام 1993، انتقل إلى القوات الخاصة. شارك ميلر في العمليات القتالية الأولية في أفغانستان في عام 2001 وغزو العراق في عام 2003 مع مجموعة القوات الخاصة الخامسة (المحمولة جوا)، بالإضافة إلى العديد من عمليات النشر اللاحقة في كلا الميدانين. كما أنه يتمتع بخبرة واسعة في العمليات الخاصة المشتركة بين الوكالات الأمريكية.

- بعد تقاعده، عمل ميلر كمتعهد أمني دفاعي، حيث قدم الخبرة السرية في العمليات الخاصة والاستخبارات مباشرة إلى وكلاء وزارة الدفاع للاستخبارات والسياسة.

- حصل ميلر على درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة جورج واشنطن عام 1987؛ حاصل على درجة الماجستير في الآداب في دراسات الأمن القومي من الكلية الحربية البحرية، وتخرج من الكلية البحرية للقيادة والأركان، وكذلك الكلية الحربية للجيش، ويعيش في فيرجينيا مع زوجته ولديهما ثلاثة أطفال كبار.