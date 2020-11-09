رغم نجاح لقاح فايزر .. جو بايدن يطلق تحذيرا شديدا ويدعو لارتداء الكمامات

دعا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الأمريكيين إلى ارتداء الأقنعة والكمامات لاحتواء تفشي فيروس كورونا، محذرا من أن الأنباء السارة بشأن لقاح شركة فايزر لن توقف الشتاء الصعب جدا.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، جاءت كلمة بايدن في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، بولاية ديلاوير، برفقة كامالاهاريس، لكشف النقاب عن فرقة العمل الخاصة به لمواجهة فيروس كورونا.

وقال بايدن إن الأخبار السارة بشأن اللقاح لا تزال تعني أن الأمر قد يستغرق شهورًا قبل أن يتوفر على نطاق واسع للأمريكيين.

وأضاف: "يمكننا إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح إذا ارتدى الجميع القناع للأشهر القليلة القادمة"، مشيرا "لا يعيش الديمقراطيون أو الجمهوريون، بل يعيش الأمريكيون.. فمن فضلكم، أناشدكم بارتداء الكمامات".

وكشف النقاب عن أعضاء مجموعته العاملة في مجال ممواجهة فيروس كورونا، وهو أمر يرغب الرئيس المنتخب أن ينفذه بمجرد توليه منصبه في يناير المقبل.

ومن المقرر أن يرأس المجلس الجراح العام السابق الدكتور فيفيك مورثي، والمفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء ديفيد كيسلر وخبيرة الرعاية الصحية العامة بجامعة ييل الدكتورة مارسيلا نونيز سميث.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركتا فايزر وبايو إن تيك Pfizer وBioNTech اليوم الاثنين، عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وتوقعت شركة بايو إن تيك الألمانية وشريكتها فايزر الأمريكية، أن يتم تسجيل اللقاح الجديد رسميا قبل انتهاء الشهر الجاري.

وأكدت الشركتان أن اللقاح أظهر فعاليته في 90% من الحالات، دون وجود ملاحظات جدية تخص سلامة التطعيم به.

ويعمل اللقاح على تخليق أحماض نووية تحفّز الخلايا في جسم الإنسان على إنتاج بروتينات مشابهة للفيروس، ومن شأن تلك البروتينات إثارة الاستجابة المناعية لجسم الإنسان ضد فيروس كورونا.

وحسب النتائج الأولية، تحققت حماية المرضى بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يومًا من تلقي الجرعة الأولى.

وصرّح رئيس ومدير عام شركة فايزر ألبير بورلا في بيان أن "بعد أكثر من ثمانية أشهر على بدء (تفشي) أسوأ وباء منذ أكثر من قرن، نعتقد أن هذه المرحلة تمثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة للعالم في معركتنا ضد كوفيد-19".

وأضاف "المجموعة الأولى من نتائج المرحلة الثالثة من تجربتنا للقاح ضد كوفيد-19، أعطت الدليل الأولي على قدرة لقاحنا على الوقاية من كوفيد-19".

ولدى "فايزر" اتفاق لبيع 100 مليون جرعة من لقاحها لحكومة الولايات المتحدة، وتتيح لها خيار شراء 500 مليون جرعة إضافية. وتجري الشركة محادثات مع حكومات أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حول صفقات مماثلة.

ومن جانبها علقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، على إعلان شركة فايزر نجاح لقاح فيروس كورونا، قائلة إن التجارب إيجابية للغاية.

وأوضحت أن العالم يحتاج إلى 4.5 مليار دولار في 2021 لتمويل منتجات تتعلق بكورونا بما فيها اللقاح.