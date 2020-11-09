عقوبات أمريكية جديدة تستهدف مواطنين صينيين

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على 4 مواطنين صينيين، على صلة بما يحدث في مقاطعة هونج كونج.

وقالت الخزانة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني إنها فرضت عقوبات على دنج تشونجهوا ، وإدوينا لاو، ولي جيانجتشو ، ولي كواي واه.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة ستعلن عن عقوبات ضد 4 أشخاص صينيين بسبب ضلوعهم في قمع المعارضة في مقاطعة هونج كونج.