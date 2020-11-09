سر الطاقية الزرقاء.. بايدن وقرينته يسخران من الرئيس ترامب | صور

يبدو أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قد سخر من سابقه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بشعار المكتوب على "القبعة" الجديدة التي ارتداها في صورة مع قرينته، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، أصبحت إدارة ترامب تروج لشعار "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، على القبعات الحمراء والتي ترمز للرئيس الجمهوري دونالد ترامب رقم 45 في تاريخ الولايات المتحدة.
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ومع ذلك، بعد الإعلان عن خلع بايدن لـ ترامب، كشف نائب الرئيس السابق، عن شعار جديد يعتقد الناس على وسائل التواصل الاجتماعي أنه رد مباشر على ترامب.
ونشرت زوجة الرئيس المنتخب الدكتورة جيل بايدن، السبت، صورة لها مع زوجها بعد فوزه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الصورة، رفع الزوجان لافتة كُتب عليها "الدكتورة والرئيس بايدن يعيشان هنا"، بينما غطت الدكتورة بايدن كلمة "نائب" بيديها.
وعلقت الدكتورة بايدن على الصورة، قائلةً "سيكون رئيسًا لجميع عائلاتنا".
ومع ذلك، كانت قبعة الرئيس المنتخب هي التي جذبت الانتباه، حيث كتب الغطاء الأزرق "لقد فعلنا للتو" و"46".
وعلى موقع تويتر، أثارت القبعة موجة من ردود الفعل المثيرة من قبل المواطنين الأمريكيين الذين أشادوا بالرئيس المستقبلي لتصريحه الدقيق.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإشادة بحملة بايدن بسبب تكتيكاتها التسويقية خلال الانتخابات الرئاسية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ففي أكتوبر، بعد أن هبطت طائرة في مسقط رأس نائب الرئيس مايك بنس خلال مناظرة نائب الرئيس، أطلقت حملة بايدن عبارات نالت منه، منها "الحقيقة فوق الذباب".
وحتى الآن، قبعة بايدن غير متوفرة في متجر الحملة، ومع ذلك، يمكن لعشاق الرئيس المستقبلي شراء قبعات زرقاء مكتوب عليها: "رقم 46" تكريما للرئيس 46 للولايات المتحدة، حسب ما أعلنته حملته.
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