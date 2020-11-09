بريطانيا تسجل 194 حالة وفاة و21350 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، تسجيل 194 حالة وفاة و21350 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة البريطانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في بريطانيا ارتفع إلى 1,213,363 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 49,063 حالة وفاة، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وعلق الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، على لقاح فيروس كورونا الذي أعلنت عنه شركتا تيك الألمانية وشريكتها فايزر الأمريكية.

وقال الاتحاد الأوروبي: "ما زلنا نختبر لقاح فايزر والموعد المبدئي 2021".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركتا فايزر وبايو إن تيك Pfizer وBioNTech اليوم الاثنين، عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وتوقعت شركة بايو إن تيك الألمانية وشريكتها فايزر الأمريكية، أن يتم تسجيل اللقاح الجديد رسميا قبل انتهاء الشهر الجاري.

وأكدت الشركتان أن اللقاح أظهر فاعليته في 90% من الحالات، دون وجود ملاحظات جدية تخص سلامة التطعيم به.

ويعمل اللقاح على تخليق أحماض نووية تحفّز الخلايا في جسم الإنسان على إنتاج بروتينات مشابهة للفيروس، ومن شأن تلك البروتينات إثارة الاستجابة المناعية لجسم الإنسان ضد فيروس كورونا.