أعلنت الرئاسة التركية في بيان منذ قليل، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل استقالة صهره ووزير المالية في حكومته، "براءت ألبيرق".

ويأتي قبول استقالة صهر أردوغان، تزامنًا مع تقرير لصحيفة "زمان التركية، أكدت فيه أن سبب الاستقالة كان الضغط الشعبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلقت المعارضة في تركيا، على استقالة وزير المالية "بيرات البيراق"، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدة أنها غير مسبوقة وتصل إلى حد "أزمة دولة". ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، إن أردوغان كان يدير البلاد مثل "شركة عائلية"، مضيفا أن البنك المركزي فقد استقلاليته. ولفت إلى أنه من المخجل ألا تبلغ أي وسيلة إعلامية تركية كبرى عن الاستقالة في غضون 24 ساعة تقريبا. وأعلن البيراق استقالته لأسباب صحية، والذي جاء بعد يوم من تعيين الرئيس أردوغان، والد زوجته، وزير المالية السابق ناجي أغبال ليحل محل رئيس البنك السابق مراد أويسال. وقال البيراق: "بعد 5 سنوات من العمل اتخذت قرارا بعدم مواصلة أنشطتي كرئيس لأسباب متعلقة بحالتي الصحية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحت ضغط شعبي.. أردوغان يقبل استقالة صهره من منصب وزير المالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.