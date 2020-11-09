صور من موقع تحطم المروحية الروسية في أرمينيا بنيران أذربيجان

في وقت سابق اليوم، تم إسقاط مروحية روسية من طراز Mi-24 في المجال الجوي الأرميني بالقرب من قرية "يرتسخ" ونتيجة لذلك، قتل اثنان من أفراد الطاقم وتم إجلاء أحدهم بإصابات متوسطة، واعترفت أذربيجان في وقت لاحق بأنها أسقطت المروحية.

ونشرت خدمة الطوارئ الأرمينية صورا من موقع تحطم الطائرة الروسية Mi-24 التي أسقطتها القوات الأذربيجانية.

وفي الصور، شوهدت خدمة الطوارئ وهي تكافح النيران التي اجتاح حطام المروحية.