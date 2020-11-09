صور من موقع تحطم المروحية الروسية في أرمينيا بنيران أذربيجان

في وقت سابق اليوم، تم إسقاط مروحية روسية من طراز Mi-24 في المجال الجوي الأرميني بالقرب من قرية "يرتسخ" ونتيجة لذلك، قتل اثنان من أفراد الطاقم وتم إجلاء أحدهم بإصابات متوسطة، واعترفت أذربيجان في وقت لاحق بأنها أسقطت المروحية.
ونشرت خدمة الطوارئ الأرمينية صورا من موقع تحطم الطائرة الروسية Mi-24 التي أسقطتها القوات الأذربيجانية.
وفي الصور، شوهدت خدمة الطوارئ وهي تكافح النيران التي اجتاح حطام المروحية.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرة هليكوبتر من طراز Mi-24 تحطمت في أرمينيا بالقرب من قرية "يرتسخ" بعد إطلاقها من الأرض بواسطة نظام دفاع جوي محمول.
وأسفر تحطم المروحية عن مقتل اثنين من طاقمها وتم إجلاء آخر بإصابات متوسطة.
في وقت لاحق ، اعترفت أذربيجان بأنها أسقطت مروحية بطريق الخطأ وعرضت دفع تعويض للجانب الروسي.
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