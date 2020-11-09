وظيفة شركة المياه والصرف الصحي بسوهاج وكيفية رفع الاوراق على الموقع 2020

وظيفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج 2020: اعلان وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج لحملة المؤهلات المتوسطة والدبلومات وظائف حكومية اعلان رقم 1 مارس لسنة 2020، حيث أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج على أن جميع المتقدمين لوظائف فني وأمين مخزن بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اعلان رقم 1 لسنة 2020، برفع أصول أوراق التقديم والشهادات بشكل واضح عن طريق سكانر، سواء كان الرفع على الكمبيوتر أو من خلال لاب توب بسكانر طابعة، أو سكانر الهاتف المحمول وتصويرهم بشكل واضح، ويتم رفعهم على الموقع الالكتروني لشركة المياه والصرف الصحي بمحافظة سوهاج وقد بدأ رفع الأوراق في يوم 19 شهر يوليو السابق وحتى 7 من شهر أغسطس 2020، وانتهي تقديم ورفع الأوراق، وفي انتظار تحديد موعد الاختبارات للمتقدمين لمسابقة وظيفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي من خلال رابط نتيجة وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

موعد اختبارات وظيفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج (محدث)

بعد أن تم رفع أصول الأوراق لوظيفة شركة المياه بسوهاج للمتقدمين، في انتظار موعد اختبارات ونتيجة المسابقة المعلن عنها، حيث أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد الاختبارات أو المقابله الرسمية، وسيتم رفعها على الموقع فور ظهورها، وللاستعلام عن اسمك مطابق أو غير مطابق قم بالاستعلام عن نتيجة الوظيفة بالرقم القومي الخاص بك من الموقع الرسمي لشركة مياه سوهاج.

بحيث أنه في حالة المطابقة للشروط والتعليمات لوظيفة أمين مخزن، ووظيفة فني معمل، يتم المتابعة مع الموقع الالكتروني للشركة لتحديد المرحلة القادمة للمطابقين للشروط، وفي حالة عدم المطابقة سيتم فتح باب التظلمات للغير مطابقين على الموقع الالكتروني للشركة، وذلك من يوم 11 نوفمبر لسنة 2020 حتى 16 نوفمبر من الشهر ذاته، فيرجى من الجميع متابعة الموقع الرسمي للشركة أول بأول.

وظيفة شركة المياه والصرف الصحي بسوهاج الأوراق المطلوبة للوظيفة وموعد رفع الأوراق 2020 ( انتهى موعد رفع أصول الأوراق) محدث

سيتم بدء رفع الأوراق لوظيفة فني وأمين مخزن بالموقع الالكتروني للشركة يوم الأحد 19 يوليو لسنة 2020، وينتهي يوم 7 اغسطس لسنة 2020، وعلى كل المتقدمين للوظيفة رفع الأوراق الآتيه المطلوبة:

أصل بطاقة الرقم القومي (سكانر) من الوجهين الأمام والخلف.

أصل المؤهل الدراسي (سكانر) من الوجهين الأمام والخلف.

أصل شهادة أداء الخدمة العسكرية (سكانر) من الأمام والخلف.

أصل شهادة التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة (إن وجدت الشهادة).

خطوات رفع الأوراق لوظيفة فني وأمين مخزن على موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج 2020 (انتهي رفع الأوراق)

الدخول على موقع شركة المياه والصرف الصحي بسوهاج موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لرفع أصول الأوراق.

ثم إدخال الرقم القومي للشخص المتقدم للوظيفة.



رفع كل الورق المذكور سابقاً على الموقع،كل شهادة في الخانة المخصصة لها.

سيتم رفع الأوراق وستأخذ كود للتسجيل للدخول بعد ذلك للوظيفة أو التعديل من خلاله.

يراعى حجم الصورة عند رفعها حتى يتم قبولها من الموقع بحيث لا تكون بحجم كبير.

الالتزام برفع الأوراق والأصول بشكل واضح وظاهر على الموقع.

أي أوراق سيتم تسليمها عن طريق اليد أو البريد لن يلتفت إليها.

الأوراق الغير صحيحة وغير مكتملة سيتم الغاء طلب الوظيفة للمتقدم.

للتعديل بعد رفع الأوراق والمستندات وتعديل البيانات ادخل على نفس الموقع وستجد خانة تحت خانة رفع الأوراق للتعديل تقوم بكتابة رقمك القومي وكود التسجيل وستفتح بياناتك ومستنداتك الذي قمت بإرافاقها سابقاً، وقم بالتعديل عليها إن وجد خطأ ببياناتك بعد التسجيل.



مواعيد رفع أوراق وظيفة شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة بسوهاج ومراكزها 2020 (انتهى موعد رفع الأوراق)

مركز سوهاج: من 19 يوليو وحتى 23 يوليو لسنة 2020، قم بالدخول على الموقع المذكور بالأعلى وسجل رقمك القومي وقم برفع مستندات

مركز جهينة وأخميم وساقلته: من 24 يوليو وحتى يوم 27 يوليو لسنة 2020.

مركز جرجا والبلينا: من 28 يوليو وحتى 31 يوليو لسنة 2020.

مركز طما والمراغة والمنشاة: من 1 اغسطس وحتى 4 اغسطس لسنة 2020.

مركز طهطا ودار السلام: من 5 اغسطس حتى 7 اغسطس لسنة 2020.

انتهى موعد التقديم لرفع الأوراق، ولكن تم تحديد موعد لمن تخلفوا عن رفع أوراقهم على الموقع.

وظيفة شركة مياه الشرب بسوهاج وموعد رفع أصول الأوراق للمتخلفين ( انتهى موعد رفع أصول أوراق المتخلفين)

تنويه هام: على السادة الذي تخلفوا عن تقديم ورفع أصول أوراقهم في وظيفة أمين مخزن، وفني معمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج قد أعلنت الشركة عن مد فترة من يوم 9 أغسطس إلى يوم 11 أغسطس 2020، وذلك ثلاثة أيام يتم فيهم رفع أصول أوراق المتخلفين عن رفع أوراقهم في الفترة السابقة، (تم فتح موعد رفع الاوراق للمتخلفين اليوم).

تنويه هام: انتهت فترة إرفاق أصول الشهادات لمسابقة تشغيل وصيانة فني معمل وأمين مخزن، حيث في انتظار تحديد موعد الاختبارات والمرحلة التالية للمسابقة، مازال الانتظار في حين صدور أي خبر آخر يخص الوظيفة.