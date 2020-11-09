الأمين العام للأمم المتحدة يهنئ جو بايدن

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الشعب الأميركي والرئيس المنتخب جو بايدن، الاثنين، بعد يومين على إعلان فوز الديمقراطي على غريمه الجمهوري دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي اليومي: "يهنئ الأمين العام الشعب الأميركي بممارسة الديمقراطية بدينامية خلال انتخاباتهم الأسبوع الماضي". وأضاف أن غوتيريس "يهنئ أيضا نائبة الرئيس كامالا هاريس"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس. واعتبارا من السبت، وجه عشرات القادة والمسؤولين في منظمات، كالأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، برقيات تهنئة إلى جو بايدن.

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