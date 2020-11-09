بمليون في 10 أيام.. الولايات المتحدة تتجاوز 10 ملايين حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

أصبحت الولايات المتحدة، أول دولة في العالم تصل إلى 10 ملايين حالة مؤكدة من كورونا كوفيد 19 اليوم، الإثنين، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، مع استمرار الارتفاعات القياسية في الولايات على مستوى البلاد.

واستغرق الأمر 10 أيام للانتقال من 9 ملايين إلى 10 ملايين، وهو أقصر وقت حتى الآن بين مليون حالة إصابة بفيروس كورونا.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 100 ألف حالة جديدة لمدة خمسة أيام متتالية، وفقًا لمتتبع جونز هوبكنز.

ودولة واحدة فقط في أوروبا - فرنسا - والتي لديها في يوم واحد أكثر من 100000 وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في باريس.

وسجلت الولايات المتحدة، 9 ملايين حالة في 30 أكتوبر، ويوضح هذا الرسم البياني السرعة التي أبلغت بها الولايات المتحدة عن كل مليون حالة.