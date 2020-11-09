بمليون في 10 أيام.. الولايات المتحدة تتجاوز 10 ملايين حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

أصبحت الولايات المتحدة، أول دولة في العالم تصل إلى 10 ملايين حالة مؤكدة من كورونا كوفيد 19 اليوم، الإثنين، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، مع استمرار الارتفاعات القياسية في الولايات على مستوى البلاد.
واستغرق الأمر 10 أيام للانتقال من 9 ملايين إلى 10 ملايين، وهو أقصر وقت حتى الآن بين مليون حالة إصابة بفيروس كورونا.
وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 100 ألف حالة جديدة لمدة خمسة أيام متتالية، وفقًا لمتتبع جونز هوبكنز.
ودولة واحدة فقط في أوروبا - فرنسا - والتي لديها في يوم واحد أكثر من 100000 وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في باريس.
وسجلت الولايات المتحدة، 9 ملايين حالة في 30 أكتوبر، ويوضح هذا الرسم البياني السرعة التي أبلغت بها الولايات المتحدة عن كل مليون حالة.
وتتصدر تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا قائمة الولايات التي بها أكبر عدد من الحالات منذ بدء الوباء.
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ووفقًا لأحدث البيانات من جامعة جونز هوبكنز، كان إجمالي عدد الحالات في تكساس 990.930 حالة، في حين أن كاليفورنيا بها 972713 حالة وفلوريدا 843897 حالة.
وارتفع المعدل المتداول لسبعة أيام للحالات الجديدة اليومية في الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين من أكثر من 64000 في 24 أكتوبر إلى ما يقرب من 104000 في 7 نوفمبر، وفقًا لبيانات الجامعة.
كما تتصدر الولايات المتحدة العالم مع أكثر من 237000 حالة وفاة مرتبطة بـ كورونا.
وذكرت جامعة جونز هوبكنز إن المعدل المتداول لسبعة أيام للوفيات اليومية الجديدة ارتفع خلال الأسبوعين الماضيين من 801 في 24 أكتوبر إلى 930 في 7 نوفمبر.
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