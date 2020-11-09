بعد ساعة من توليه المنصب.. وزير دفاع ترامب الجديد يهرول إلى مبنى البنتاجون

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الاثنين، بأن وزير الدفاع الأمريكي الجديد، كريستوفر سي ميلر، الذي عينه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بدلًا من مارك إسبر، وصل إلى مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وذلك بعد ساعة واحدة من تعيينه.

وقالت الوكالة إن ميلر الذي خدم كرئيس للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب وصل مبنى البنتاجون بعد الساعة الثانية ظهرًا، مشيرة إلى أنه من غير الواضح عما إذا كان إسبر ما زال في مكتبه بالدور الثالث بمبنى البنتاجون أم لا.

ونوهت الوكالة إلى أن البنتاجون لم يعلق حتى الآن على قرار ترامب بإقالة إسبر من وظيفته.

وكان ترامب قال في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": "يسعدني أن أعلن أن كريستوفر سي ميللر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب الذي يحظى باحترام كبير (أكده مجلس الشيوخ بالإجماع)، سيكون وزير الدفاع بالإنابة، وساري المفعول على الفور".