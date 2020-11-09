بعد ساعة من توليه المنصب.. وزير دفاع ترامب الجديد يهرول إلى مبنى البنتاجون

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الاثنين، بأن وزير الدفاع الأمريكي الجديد، كريستوفر سي ميلر، الذي عينه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بدلًا من مارك إسبر، وصل إلى مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وذلك بعد ساعة واحدة من تعيينه.
وقالت الوكالة إن ميلر الذي خدم كرئيس للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب وصل مبنى البنتاجون بعد الساعة الثانية ظهرًا، مشيرة إلى أنه من غير الواضح عما إذا كان إسبر ما زال في مكتبه بالدور الثالث بمبنى البنتاجون أم لا.
ونوهت الوكالة إلى أن البنتاجون لم يعلق حتى الآن على قرار ترامب بإقالة إسبر من وظيفته.
وكان ترامب قال في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": "يسعدني أن أعلن أن كريستوفر سي ميللر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب الذي يحظى باحترام كبير (أكده مجلس الشيوخ بالإجماع)، سيكون وزير الدفاع بالإنابة، وساري المفعول على الفور".
وأضاف "سوف يقوم كريس بعمل رائع! تم إقالة مارك إسبر. أود أن أشكره على خدمته".
وبرغم أن ترامب لم يكشف سبب إقالته لمارك إسبر، لكن الفترة الماضية شهدت خلافات حادة بين الرئيس ووزير الدفاع بشأن التظاهرات التي خرجت عقب مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ذكرت تقارير سابقة، أن ترامب خطط لموجة من عمليات الفصل والإقالة بعد الانتخابات، وكان على رأس القائمة إسبر، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، في حال فوز الرئيس المنتهية ولايته على منافسه جو بايدن.
ففي الشهر الماضي، أشار تقرير إلى أن ترامب سينتقم من بعض المعينين في إدارته ممن يختلفون معه على رأسهم وزير الدفاع مارك إسبر، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، ومديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل.
وبحسب ما ورد عن 3 مسئولين في الدفاع لشبكة "إن بي سي نيوز"، أعد إسبر استقالته تحسبا لإقالته من قبل ترامب بعد الانتخابات.
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