استقالة رئيس شرطة اركنساس بسبب دعوات ظاهرة للعنف ضد "الديمقراطيين الماركسيين"

استقال قائد شرطة أركنساس بعد أن كتب عدة منشورات على أحد مواقع التواصل الاجتماعي اليمينية التي دعت إلى العنف ضد ما يسمى "الديمقراطيين الماركسيين" فيما يتعلق بخسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الأخيرة، وفقًا لبيان صدر مؤخرًا عن رئيس شرطة اركنساس مارشال كيفين إليوت.
وأعلن إليوت في بيان صحفي يوم السبت أنه "يدين بشدة" "التنمر" عبر الإنترنت و"التهديدات بالعنف" المرتبطة بلانج هولاند، رئيس الشرطة السابق لمارشال، أركنساس.
وتابع "مجتمع مارشال لا يدعم بأي شكل من الأشكال أو يتغاضى عن التنمر أو التهديد بالعنف ضد أي شخص من أي قناعات سياسية! نحن ندينها! " وفقا لبيانه.
وجاءت تعليقات العمدة في أعقاب التغريدات التي تعرض منشورات كتبها حساب يستخدم اسم هولندا وشبهها على موقع بارلر، وهو موقع ويب للتواصل الاجتماعي يروج لـ "حرية التعبير" وله قاعدة أغلبية مؤيدة لترامب.
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