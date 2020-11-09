اعترف بالهزيمة.. موقع أمريكي: ترامب يخطط للترشح في الانتخابات الرئاسية 2024

فجر موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الإثنين، مفاجأة حول ترشح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقال الموقع نقلًا عن مصادر وصفها بـ "المطلعة"، إن ترامب ناقش مع مستشاريه خططه للترشح لمنصب الرئيس في عام 2024.

وأشار الموقع إلى أن هذه المعلومات دليل مهم على أن ترامب اعترف بالفعل بخسارته في الانتخابات الأمريكية الحالية أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن، على الرغم من تصريحاته التي أكد فيها أنه سيقاتل حتى النهاية من أجل الطعن في نتيجة الانتخابات.