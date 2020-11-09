اعترف بالهزيمة.. موقع أمريكي: ترامب يخطط للترشح في الانتخابات الرئاسية 2024

فجر موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الإثنين، مفاجأة حول ترشح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وقال الموقع نقلًا عن مصادر وصفها بـ "المطلعة"، إن ترامب ناقش مع مستشاريه خططه للترشح لمنصب الرئيس في عام 2024.
وأشار الموقع إلى أن هذه المعلومات دليل مهم على أن ترامب اعترف بالفعل بخسارته في الانتخابات الأمريكية الحالية أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن، على الرغم من تصريحاته التي أكد فيها أنه سيقاتل حتى النهاية من أجل الطعن في نتيجة الانتخابات.
وكان ترامب، علق على إعلان وسائل الإعلام الأمريكية، فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن، بانتخابات الرئاسة قائلًا إن الانتخابات الأمريكية لم تحسم بعد، مضيفًا أن "بايدن يتعجل إعلان فوزه "زيفًا".
وأكد ترامب أنه سيرفع دعوى في المحكمة العليا ضد نتائج الانتخابات.
وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت السبت الماضي، فوز بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.
وأصبح لدى بايدن حتى الآن 290 صوتًا في المجمع الانتخابي ما يعني أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.
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