لقاء سعودي مجري على أرض مصر

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، بمكتبه بمقر السفارة اليوم سفير جمهورية المجر لدى مصر أوندراش إيمرا كوفاشي.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات المتميزة بين المملكة والمجر وسبل تعزيز المصالح المشتركة والتنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مجمل القضايا الإقليمية والدولية.
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