أعمال جبانة .. البرلمان العربي يحمل إيران مسئولية الاعتداءات على السعودية

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية طائرة مسيرة مفخخة باتجاه المملكة العربية السعودية والتي اعترضتها بنجاح قوات التحالف العربي لدعم الشرعية .

وطالب رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة بإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية الجبانة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية وتنتهك بشكلٍ صارخٍ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

كما طالب الأمم المتحدة بتحميل النظام الإيراني المسئولية الكاملة لهذه الاعتداءات وانتهاكه لقرارات مجلس الأمن الدولي من خلال استمراره في تزويد ميليشيا الحوثي الانقلابية بالأسلحة الذكية والصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة بهدف زعزعة الأمن في المنطقة وإدامة الفوضى في الجمهورية اليمنية.

وأكد عادل بن عبد الرحمن العسومي وقوف البرلمان العربي مع المملكة العربية السعودية وتضامنه التام معها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مُشددًا على موقف البرلمان العربي الثابت في دعم الشرعية بالجمهورية اليمنية المعترف بها دوليًا ممثلةً بالرئيس عبد ربه منصور هادي، لمواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة، ودعم أمـن واسـتقرار ووحـدة اليمن وسـلامة وســـيادة أراضـــيه.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، اعتراض طائرة بدون طيار "مسيرة" مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.