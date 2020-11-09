أخبار اليمن : وصول 3 سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة

وصول 3 سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة
اعلنت شركة النفط اليمنية في صنعاء وصول 3 سفن مشتقات نفطية يوم الاثنين 9 نوفمبر الجاري إلى ميناء الحديدة (غرب اليمن)،
ومن هذه السفن سفينتين اثنتين تحملان على متنهما قرابة 60 الف طن من مادة البنزين، فيما تحمل السفينة الثالثة 29 الف طن من مادة الديزل، واحتجز تحالف العدوان هذه السفن لأكثر من 200 يوما،
وحسب المتحدث باسم شركة النفط فسوف تقوم شركة النفط اليمنية حالياً باستكمال إجراءات الفحص المخبري للتأكد من مطابقة المواد للمواصفات المعتمدة ليتم بعدها البدء بعملية التفريغ التي ستولي الأولوية للسفن المحملة لمادة البنزين.
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