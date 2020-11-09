ناقوس خطر في تونس.. والسبب "وفيات كورونا"

حذر رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، الاثنين، من أن عدد الوفيات بفيروس كورونا قد يصل إلى ما بين 6 آلاف و7 آلاف حالة، وقال إن الوضع الصحي في البلاد "خطير جدا".

وتسارع انتشار فيروس كورونا في تونس التي تمكنت من السيطرة على الموجة الأولى هذا العام، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى حوالي 70 ألف إصابة فضلا عن 1900 وفاة. وكشفت مصادر طبية لرويترز أن طاقة وحدات الرعاية المركزة في أغلب المستشفيات العمومية بلغت أقصاها. كانت تونس قد فرضت هذا الشهر حظر تجول ليلي في البلاد ومنعت التنقل بين الولايات لإبطاء تفشي الفيروس.

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