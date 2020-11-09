بيلاروسيا تطرد دبلوماسيين بريطانيين

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية أناتولى غلاز قوله :"قررت وزارة خارجية بيلاروس اليوم إعلان دبلوماسيين من السفارة البريطانية شخصيتين غير مرغوب فيهما، لممارستهما نشاطات تتعارض مع صفهتما الدبوماسية".

وشدد المتحدث على أن سلطات بلاده اضطرت لاتخاذ هذا القرار، لأن المطرودين مارسا نشاطات تخريبية، وقال: "رغم هذا القرار، لن يغلق الجانب البيلاروسى بأى شكل من الأشكال أبواب الحوار مع زملائنا البريطانيين".

وأضاف: "قام هذان الشخصان، بجمع معلومات حول الوضع السياسى الداخلى فى بيلاروس وعن مسار الاحتجاجات".

من جانبها قالت وسائل إعلام إنه تم رصدهما أمس الأحد وهما يتابعان احتجاجا للمعارضة وسط العاصمة مينسك.

وأضافت: "التقى الدبلوماسيان عدة مرات بممثلى المعارضة والمحتجين وممثلين عن منظمات حقوقية ومؤسسات غير حكومية فى بيلاروس".