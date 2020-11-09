عاجل.. إصابة مدير حملة ترامب الانتخابية بفيروس كورونا

وقال مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، إن المحامى المُكلف بمواجهة التحديات القانونية التى يتعرض لها ترامب ديفيد بوسى، خضع لفحص كورونا يوم الأحد وثبتت إيجابيته. وبذلك ينضم المحامى الذى تم اختياره لقيادة الطعون القانونية فى الانتخابات إلى رئيس موظفى البيت الأبيض مارك ميدوز ووزير الإسكان بن كارسون لمصابى كورونا فى البيت الأبيض.

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