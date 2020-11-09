باباجان : استقالة صهر أردوغان إعلان إفلاس للنظام التركى

أكد على باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض فى تركيا، أن استقالة بيراءت البيراق، وزير المالية التركى وصهر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بمثابة إعلان إفلاس وصل إليه النظام الحاكم فى تركيا.





وفى تصريحات خلال مشاركته فى فعاليات حزبه بولاية "بيله جيك"، اليوم الإثنين، قال باباجان إن "البيان الذى صدر مساء أمس، كان إعلان إفلاس، وليس بيان استقالة"، لافتًا إلى أنهم منذ انطلاقهم كحزب قبل 8 أشهر وهم يعارضون النظام القائم حاليًا على إدارة البلاد.

ووفقا للتصريحات التى نقلها موقع صحيفة "ينى جاج" التركية المعارضة، قال باباجان الذى كان أحد أعضاء حكومة أردوغان سابقًا، إن "اقتصادنا يتدحرج حاليًا صوب الهاوية، والأوضاع فى كافة المجالات الأخرى مزرية للغاية، فلا حرية للصحافة، ولا احترام لقرارات المحكمة الدستورية العليا، وكل هذه الأمور بيئة مواتية لانهيار اقتصادى أى دولة".

ومتحدثًا عن نظام أردوغان، قال باباجان : "لم يتركوا أى شىء من مكتسبات هذا الشعب إلا قضوا عليها، فقد أتوا على احتياطى البنك المركزى، وتسببوا فى إفقار الجميع"، مؤكدا على أن "إمكانية تعافى الاقتصاد التركى فى ظل هذا النظام مستحيلة، لأن سياسته ستزيدنا فقرًا".

وتابع:"ومن ثم أقولها إن هذه الإدارة السيئة للنظام الحاكم هى سبب ما نحن فيه، فالنظام الرئاسى وشركاؤه سيواصلون جرنا إلى الأسفل فى كافة المجالات"، مضيفًا: "بالأمس لاقى بيان استقالة وزير الخزانة والمالية، إعجاب واستحسان الجميع على كافة مواقع التواصل الاجتماعى فى تركيا وخارجها، حتى صار خبر الاستقالة تريندًا عالميًا".

واستطرد باباجان قائلا: "والغريب فى الأمر أن هذا الخبر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى نقلًا عن موقع الوزير البيراق، بينما كانت الصحف الموالية للنظام صامته لا تقوى على نشر هذه المعلومة دون أن تحصل على تعليمات بذلك، كما أن صحف المعارضة نشرته لكن دون أن يكون لديها يقين من ذلك، الاستقالة حقيقة أم أن حساب الوزير تمت قرصنته".

ووصف المعارض التركى باباجان الموقف، قائلاً: "كان هذا إعلان إفلاس وليس بيان استقالة، نعم إفلاس النظام الحاكم، وإفلاس سياساته الاقتصادية الفاشلة، فالمشكلات التى تعانى منها تركيا لن تحل برحيل شخص من هذا النظام الذى يسعى لتحميل فاتورة فشله الاقتصادى لشخصين فقط، وإنما بالتخلص من المسؤولين عن الملف الاقتصادى فقط".