أفادت وكالة "رويترز" بأن ديفيد بوسي، بأن مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مصاب بفيروس كورونا.
وقال مصدر مطلع للوكالة إن المحامي المكلف بمواجهة التحديات القانونية التي يتعرض لها ترامب ديفيد بوسي، خضع لفحص كورونا يوم الأحد وثبتت إيجابيته.
وبذلك ينضم المحامي الذي تم اختياره لقيادة الطعون القانونية في الانتخابات إلى رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز ووزير الإسكان بن كارسون لمصابي كورونا في البيت الأبيض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة مدير حملة ترامب بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.