إسرائيل تسلم الولايات المتحدة أول رادارين من نوع القبة الحديدية للدفاع الجوي

تسلمت الولايات المتحدة أول رادارين متعددي المهام، وهو نظام التتبع القوي وراء نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية" الإسرائيلي، واشترت واشنطن بطاريتي قبة حديدية من إسرائيل لسد حاجة عاجلة للدفاع الجوي.
ووفقًا لتقرير صادر عن جيروساليم بوست، تلقى الجيش الأمريكي أول رادار لمنظومة دفاع صاروخي إسرائيلية، وهي جزء من مديرية البحث والتطوير في وزارة الدفاع الإسرائيلية، ومن المقرر إطلاق رادار ثان بحلول فبراير 2021.
وطلبت الولايات المتحدة بطاريتين جاهزتين للقبة الحديدية من Rafael Advanced Defense Systems لسد حاجة فورية للدفاع الجوي قصير المدى.
وتستخدم الرادارات المتنقلة، التي صنعتها مجموعة نشطة ممسوحة ضوئيًا إلكترونيًا لإنتاج صورة ثلاثية الأبعاد للمجال الجوي مع ما يصل إلى 1100 هدف فردي على مسافة 470 كيلومترًا، وفقًا لتحالف الدفاع الصاروخي، ومع ذلك، يمكن لصواريخ القبة الحديدية أن تصل إلى 70 كيلومترًا فقط.
وتشمل الحزمة الإجمالية 12 قاذفة صواريخ ورادارين ومركزين للقيادة و 240 صاروخًا.
وتم تسليم بقية البطارية الأولى في أواخر سبتمبر؛ ومن المقرر أن يتم تنفيذ الثانية بحلول فبراير 2021.
وكان البنتاجون قد خطط في البداية لطلب أربعة أنظمة، ولكن بعد أن رفضت القدس تقديم كود المصدر للنظام، تم تقليص الأمر إلى بطاريتين فقط.
وبدون رمز المصدر، لا يمكن دمج القبة الحديدية مع طبقات أخرى من الدفاعات الجوية الأمريكية - وقد أثبتت أنظمة دفاع جوي أمريكية أخرى بالفعل في اختبارات نظام قيادة المعركة المتكاملة (IBCS) خلال الصيف في White Sands Missile Range في نيو مكسيكو.
ومع ذلك، قال رئيس منظومة الدفاع، موشيه باتيل لصحيفة Defense News في مقابلة نُشرت يوم الأحد إن القوات الإسرائيلية ستدمج القبة الحديدية مع الشبكة الأمريكية نفسها؛ لأنها تستخدم العديد من أنظمة الدفاع الجوي نفسها.
واضاف "جميع أنظمتنا قابلة للتشغيل البيني بشكل كامل، ما يعني أنه يمكننا تكييف صواريخ القبة الحديدية المعترضة وأجزاء القبة الحديدية للبطاريات، وجعلها جزءًا مما يقرره الجيش الأمريكي.
وذكر أن سلاح مشاة البحرية الأمريكية كان مهتمًا أيضًا بشراء القباب الحديدية.
وستشتري الولايات المتحدة العديد من أنظمة شوراد وستجري "تبادل إطلاق النار" في White Sands ، وفقًا لبروس جيت ، مساعد وزير الجيش للاستحواذ والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.
وبدأ الجيش الإسرائيلي في استخدام القبة الحديدية في عام 2011 لاعتراض الصواريخ القادمة التي تم إطلاقها بشكل أساسي باتجاه إسرائيل من قطاع غزة. تم الإبلاغ عن نسبة نجاح 90 ٪.
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