إسرائيل تسلم الولايات المتحدة أول رادارين من نوع القبة الحديدية للدفاع الجوي

تسلمت الولايات المتحدة أول رادارين متعددي المهام، وهو نظام التتبع القوي وراء نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية" الإسرائيلي، واشترت واشنطن بطاريتي قبة حديدية من إسرائيل لسد حاجة عاجلة للدفاع الجوي.

ووفقًا لتقرير صادر عن جيروساليم بوست، تلقى الجيش الأمريكي أول رادار لمنظومة دفاع صاروخي إسرائيلية، وهي جزء من مديرية البحث والتطوير في وزارة الدفاع الإسرائيلية، ومن المقرر إطلاق رادار ثان بحلول فبراير 2021.

وطلبت الولايات المتحدة بطاريتين جاهزتين للقبة الحديدية من Rafael Advanced Defense Systems لسد حاجة فورية للدفاع الجوي قصير المدى.

وتستخدم الرادارات المتنقلة، التي صنعتها مجموعة نشطة ممسوحة ضوئيًا إلكترونيًا لإنتاج صورة ثلاثية الأبعاد للمجال الجوي مع ما يصل إلى 1100 هدف فردي على مسافة 470 كيلومترًا، وفقًا لتحالف الدفاع الصاروخي، ومع ذلك، يمكن لصواريخ القبة الحديدية أن تصل إلى 70 كيلومترًا فقط.