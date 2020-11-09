زعيم الأغلبية بـ الشيوخ الأمريكي: لا أعترف بـ بايدن.. ولترامب حق مقاضاته

أكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، "ميتش ماكونيل"، أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يحق له 100٪ الاستفادة من الخيارات القانونية في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقال "ماكونيل"، اليوم الإثنين، "في الولايات المتحدة لدينا نظام معمول به للنظر في المخاوف، والرئيس ترامب مخول بنسبة 100 في المائة من حقوقه للنظر في مزاعم المخالفات وتقييم خياراته القانونية".

وأضاف مكونيل أيضًا إنه لا يعترف بـ جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة أو كامالا هاريس، نائبة للرئيس المنتخب.