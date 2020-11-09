أول تعليق لـ كبير أطباء البيت الأبيض على إعلان «فايزر» عن نجاح لقاحها ضد كورونا

قال كبير أطباء البيت الأبيض، خبير الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فوتشي إن الأخبار التي تفيد بأن لقاح فايزر المرشح فعال بنسبة تزيد على 90٪ تبشر بالخير من أجل تطوير لقاحات أخرى ضد كوفيد 19.

ويستخدم مرشح فايزر تقنية غير معتمدة من قبل تسمى "إم آر إن إيه"، لإنتاج استجابة مناعية لدى الأشخاص الذين يتم تطعيمهم، وفقا لما أخبر به فوتشي

اِقرأ أيضًا

وقال في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، في مقابلة عبر الهاتف إن "هذا يدل على أن منصة ام ار ان ايه تعمل بالفعل، وهناك لقاح مرشح آخر، موديرنا، يستخدم نفس النظام الأساسي".

واستثمرت الحكومة الفيدرالية الأمريكية 1.95 مليار دولار في لقاح شركة فايزر وشريكتها الألمانية BioNTech ولكنها لا تعمل بشكل مباشر للمساعدة في تطويره.

ويعمل المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع لشركة فوتشي مع شركة مودرنا وشركات أخرى لاختبار لقاحاتهم التجريبية، وهناك أربعة لقاحات لفيروس كورونا في مراحل متقدمة، وتجارب المرحلة الثالثة في الولايات المتحدة الآن.

وقال فوتشي لشبكة CNN إن شركة فايزر تمكنت من الحصول على نتائج سريعة جدًا نظرًا لسوء الوباء.

وأضاف في تصريحات اليوم الإثنين: "تعتمد الإجابة على حجم التجربة وعدد الإصابات الموجودة في المجتمع".

وتابع "كانت هذه تجربة موجهة إلى 44000 شخص ونحن في منتصف زيادة كبيرة في الوقت الحالي، هذان الشيئان معًا يزيدان من احتمالية حصولك على إجابة سريعة، وهو ما حدث، حصلنا على إجابة بسرعة".

وارتفعت الأسهم الأمريكية عند جرس الافتتاح في نيويورك يوم الاثنين كرد فعل على الأنباء، وفتح مؤشر داو جونز على 1600 نقطة.

كما ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير، حيث ارتفع سعر النفط الخام الأمريكي بنسبة 11٪ إلى 41.22 دولار للبرميل.