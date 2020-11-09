ترامب: توصلنا لاكتشافات صادمة في عمليات التصويت بالانتخابات الأمريكية

أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أن هناك خللا وقع في عدد ضخم من بطاقات الاقتراع خلال الانتخابات الأمريكية.
وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "ولاية نيفادا تتحول إلى بؤرة من الأصوات الزائفة. توصل مات سكلاب (رئيس حركة اتحاد المحافظين الأمريكيين) وآدم لاكسالت (عضو حملة ترامب في نيفادا)، إلى أشياء عندما يتم الكشف عنها ستكون صادمة للغاية".
واعتبر ترامب أن الوضع في ويسكونسن يبدو جيدًا، لكنه لم يوضح في تغريداته ماذا كان يقصد تحديدًا.
وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي، فجر في وقت سابق من اليوم، مفاجأة حول ترشح ترامب، للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وقال الموقع نقلًا عن مصادر وصفها بـ "المطلعة"، إن ترامب ناقش مع مستشاريه خططه للترشح لمنصب الرئيس في عام 2024.
وأشار الموقع إلى أن هذه المعلومات دليل مهم على أن ترامب اعترف بالفعل بخسارته في الانتخابات الأمريكية الحالية أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن، على الرغم من تصريحاته التي أكد فيها أنه سيقاتل حتى النهاية من أجل الطعن في نتيجة الانتخابات.
وكان ترامب، علق على إعلان وسائل الإعلام الأمريكية، فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن، بانتخابات الرئاسة قائلًا إن الانتخابات الأمريكية لم تحسم بعد، مضيفًا أن "بايدن يتعجل إعلان فوزه "زيفًا".
وأكد ترامب أنه سيرفع دعوى في المحكمة العليا ضد نتائج الانتخابات.
وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت السبت الماضي، فوز بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.
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