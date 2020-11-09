أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الاثنين، بأن ديفيد بوسي، كبير مستشاري الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مصاب بفيروس كورونا.
وقال مصدر مطلع للوكالة إن المحامي المكلف بقيادة الطعون القانونية في الانتخابات ديفيد بوسي، خضع لفحص كورونا أمس الأحد وثبتت إيجابيته.
وبذلك ينضم بوسي إلى رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز ووزير الإسكان بن كارسون، ضحايا فيروس كورونا في البيت الأبيض.
ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، لم يرد بوسي على طلب للتعليق، لافتة إلى أنه كان في مقر حملة ترامب في فيرجينيا في الأسبوع الماضي وسافر أيضًا على نطاق واسع.
وكان مارك ميدوز، كبير موظفى البيت الأبيض، أعلن منذ 4 أيام إصابته بفيروس كورونا.
كما أكد وزير الإسكان والتنمية بن كارسون إصابته اليوم، حيث حضر مع ميدوز حفلة ليلة الانتخابات فى البيت الأبيض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المكلف بالإشراف على الطعون.. إصابة كبير مستشاري حملة ترامب بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.