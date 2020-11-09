المكلف بالإشراف على الطعون.. إصابة كبير مستشاري حملة ترامب بـ كورونا

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الاثنين، بأن ديفيد بوسي، كبير مستشاري الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مصاب بفيروس كورونا.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن المحامي المكلف بقيادة الطعون القانونية في الانتخابات ديفيد بوسي، خضع لفحص كورونا أمس الأحد وثبتت إيجابيته.

وبذلك ينضم بوسي إلى رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز ووزير الإسكان بن كارسون، ضحايا فيروس كورونا في البيت الأبيض.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، لم يرد بوسي على طلب للتعليق، لافتة إلى أنه كان في مقر حملة ترامب في فيرجينيا في الأسبوع الماضي وسافر أيضًا على نطاق واسع.

وكان مارك ميدوز، كبير موظفى البيت الأبيض، أعلن منذ 4 أيام إصابته بفيروس كورونا.

كما أكد وزير الإسكان والتنمية بن كارسون إصابته اليوم، حيث حضر مع ميدوز حفلة ليلة الانتخابات فى البيت الأبيض.