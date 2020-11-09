حرية التعبير لها شروط.. الملك سلمان يناقش مع ميركل الرسوم المسيئة للنبي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بحث الملك سلمان مع ميركل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأشار خادم الحرمين إلى أهمية تعزيز التقارب بين أتباع الأديان والحضارات ونشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ الممارسات التي تولد الكراهية والتطرف.

وأكد، إدانة المملكة واستنكارها الشديد للعمليات الإرهابية التي تم ارتكابها مؤخرًا في فرنسا والنمسا. وجدد موقف المملكة الذي يدين بقوة الرسوم المسيئة للنبي، لافتا إلى أن تكون حرية التعبير قيمة أخلاقية تنشر الاحترام والتعايش بين الشعوب لا أداة لإشاعة الكراهية والصدام الثقافي والحضاري.

واتفق الجانبان خلال الاتصال، على ضرورة التصدي لكافة أشكال التطرف والإرهاب، كما ناقشا دعم الجهود المبذولة لإنجاح أعمال قمة الـ 20 التي تستضيفها المملكة السعودية في نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن تنعقد الدورة الـ15 لقمة مجموعة العشرين G20 في العاصمة الرياض، وستبدأ اجتماعات القمة خلال الفترة 21 - 22 نوفمبر الجاري.