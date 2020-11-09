ترامب يحضر مفاجأة لإيران قبل مغادرة البيت الأبيض.. تفاصيل

قالت مصادر أمريكية، اليوم الإثنين، إنه من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات مطلع الأسبوع المقبل على إيران قبل أقل من شهرين من مغادرة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، البيت الأبيض، والمعروف بعدائه لإيران.
وقالت 3 مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" إن العقوبات ستستهدف شخصيات إيرانية متورطة بقمع المظاهرات المناهضة للحكومة في إيران العام الماضي.
وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أنه تم تحديد توقيت إعلان العقوبات، تزامنًا مع الذكرى السنوية لعمليات القمع الأكثر دموية للمتظاهرين في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وأشارت المصادر إلى أن العقوبات ستكون بمثابة إجراء ضخم يشمل العديد من الأشخاص وعشرات من الكيانات الإيرانية.
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