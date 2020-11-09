انت الان تتابع تفاصيل خبر الإعلان عن إصابة رئيس أوكرانيا بفيروس كورونا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن المكتب الإعلامي لرئيس أوكرانيا “فولوديمير زيلينسكي” نتيجة الفحص التي أجراها الرئيس الاوكراني للكشف عن إصابته بفيروس كورونا المستجد؛ حيث جاءت نتيجة الفحص إيجابية وأضاف أن الرئيس يشعر أن “صحته جيدة”.

وتم الإعلان في بيان من قِبل الرئاسة ان نتيجة الفحص للرئيس الأوكراني، والذي أصيبت زوجته أيضاً بالفيروس قبل أشهر، “إيجابية” وأن الرئيس يشعر أن صحته بخير، وأنه سيقوم بممارسه عمله عن بُعد خلال فترة العزل.

وكتب رئيس أوكرانيا على صفحته في فيسبوك أنه واثق بأنه سيتعافى من فيروس كورونا مثل معظم الأشخاص الذين يتعافون من الفيروس، مضيفاً أن حرارته لا تتعدى 37.5 درجه مئوية.

إصابة رئيس أوكرانيا ورئيس مكتبه بفيروس كورونا

وقال “أندري أرماك” رئيس مكتب رئيس أوكرانيا علي فيسبوك أنه أُصيب أيضاً بفيروس كورونا؛ حيث أثبتت نتيجة الفحص عن إصابته بفيروس كورونا مضيفاً انه أيضاً يشعر أنه بصحة جيدة، وأكد على مشاركته في المؤتمر الرباعي لمستشارى رؤساء الدول الروسي والفرنسى والالمانى والاوكراني حول إحلال السلام في شرق أوكرانيا، وأنه سيحضره عبر الفيديو.

والجدير بالذكر أن رئيس أوكرانيا أعلن في مقابلة له أنه فكر في أن يُصيب نفسه عامداً بفيروس كورونا، وذلك لكي يبين لمواطنيه كم أن هذا المرض خطير، لكنه لا يصل إلي قدر خطورة “الطاعون” مضيفاً أن مساعديه قاموا بإقناعه بأن يتخلى عن هذه الفكرة.

وأعلن وزير الصحه الأوكراني خلال الأسبوع الماضي أن البلاد أصبحت على وشك الوقوع في كارثة صحية، وذلك لعدم توفر الأطقم الطبية اللازمة وقلت الأسرة في المستشفيات؛ حيث شهدت أوكرانيا إرتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات، وسجلت البلاد آلاف الإصابات الجديدة يومياً، وأن النظام الصحي في أوكرانيا متهالك، وبلغت الإصابات الكلية في أوكرانيا عدد 470000 منها 8687 حالة وفاة.