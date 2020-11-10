بورصة «وول ستريت» تسجل ارتفاعا قياسيا بعد إعلان لقاح فايزر لمواجهة كورونا

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن بورصة "وول ستريت" الأمريكية، وصلت إلى مستويات قياسية بفضل الآمال في إنتاج لقاح فيروس كورونا، حيث ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 5.7% وارتفع مؤشر "Su0026P 500" بنسبة 3.4%.

وقالت إن مؤشري "S&P 500" وداو ارتفعا إلى مستويات قياسية اليوم الإثنين، حيث أثارت أول تجربة سريرية ناجحة في المرحلة المتأخرة لإنتاج لقاح لفيروس كورونا الآمال في خروج الاقتصاد من أزمة ناجمة عن الوباء.

وقالت شركة "فايزر"، اليوم الإثنين، إن نظرة خاطفة مبكرة على البيانات الخاصة بلقاح فيروس كورونا الخاص بها تشير إلى أن اللقطات قد تكون فعالة بنسبة 90 في المائة بشكل مدهش في الوقاية من فيروس كورونا، مما يضع الشركة على المسار الصحيح لتقديم طلب في وقت لاحق من هذا الشهر للحصول على موافقة استخدام الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء.

وقفزت الأسهم في شركة الأدوية الأمريكية كما قفزت الأسواق العالمية مع ارتفاع مؤشر داو جونز 1200 نقطة عقب الإعلان.

وتضررت الشركات بشدة بعد شهور من حظر السفر وعمليات الإغلاق، حيث ارتفعت أسهم شركة بوينج بنسبة 12.6 في المائة، وارتفعت جميع شركات الطيران ومشغلي خطوط الرحلات البحرية بنسبةمن 20 إلى 30 في المائة.

احتفل دونالد ترامب، الذي لم يعترف بعد بهزيمته في الانتخابات، بالأخبار، وغرد "سوق الأسهم يرتفع لقاحًا كبيرًا وكبيرًا قريبًا. أظهر أنه فعال بنسبة 90٪. هذه أخبار رائعة!".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركتا فايزر وبايو إن تيك Pfizer وBioNTech اليوم الاثنين، عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وتوقعت شركة بايو إن تيك الألمانية وشريكتها فايزر الأمريكية، أن يتم تسجيل اللقاح الجديد رسميا قبل انتهاء الشهر الجاري.

وأكدت الشركتان أن اللقاح أظهر فعاليته في 90% من الحالات، دون وجود ملاحظات جدية تخص سلامة التطعيم به.

ويعمل اللقاح على تخليق أحماض نووية تحفّز الخلايا في جسم الإنسان على إنتاج بروتينات مشابهة للفيروس، ومن شأن تلك البروتينات إثارة الاستجابة المناعية لجسم الإنسان ضد فيروس كورونا.

وحسب النتائج الأولية، تحققت حماية المرضى بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يومًا من تلقي الجرعة الأولى.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن تجارب لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا إيجابية للغاية.